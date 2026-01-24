POL-EL: Meppen - Jesus Statue beschädigt - Zeugen gesucht

Sögel (ots) - In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis gestern 20 Uhr kam es in der Kleestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - ...

