Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Jesus Statue beschädigt - Zeugen gesucht
Meppen (ots)
In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwoch, 00:30 Uhr kam es in der Teglinger Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter brach die Arme einer Jesus Statue ab und warf diese in den Dortmund-Ems-Kanal. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell