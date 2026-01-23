PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Zahlreiche Einsätze wegen extremer Winterglätte

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim kam es seit den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsunfällen und glättebedingter Einsätze. Insgesamt wurden bis 13:30 Uhr 170 Einsätze registriert. Darunter 9 Unfälle, bei denen sich Personen leicht verletzten. Gegen Mittag entspannte sich die Witterungs- und dadurch auch die Einsatzlage. Die hohe Anzahl an Unfällen führte teilweise zu erheblichen Wartezeiten von Unfallbeteiligten. Diese wurden dabei priorisiert und schnellstmöglich abgearbeitet. Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim kam es zu Vollsperrungen von Straßen. Auf der K328/K36 zwischen Elbergen und Lohne kam es zu einem Stillstand des Verkehrs. Mehrere Fahrzeuge waren dort von der Fahrbahn abgekommen. Durch das DRK Wietmarschen wurde ein Versorgungsauftrag mit Heißgetränken für etwa 60 Personen, die dort teilweise seit 04:30 Uhr mit ihren Fahrzeugen liegen geblieben waren, vorbereitet. Die Straßenmeistereien aus Bawinkel und Neuenhaus streuten unterdessen die komplette Strecke per Hand, da auch ein Befahren mit dem Unimog unmöglich war. Gegen 11:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder befahren werden. Auf der B402 in Haselünne kam es zu einem Unfall zwischen zwei Lkw, wodurch ein geladenes Fass mit Gefahrgut beschädigt wurde. Der hochätzende Stoff trat aus, so dass eine Firma mit der Reinigung beauftragt werden musste. Verletzt wurde niemand. Die Polizei appelliert an alle Bürger und Bürgerinnen unnötige Fahrten zu vermeiden. Insbesondere in den Abendstunden ist wieder mit sehr glatten Fahrbahnen zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:57

    POL-EL: Sögel - Einbruch in Wohnhaus

    Sögel (ots) - In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis gestern 20 Uhr kam es in der Kleestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:56

    POL-EL: Wippingen - Einbruch in Wohnhaus

    Wippingen (ots) - Gestern in der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:30 Uhr kam es in der Fehnstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, flüchteten sie u. a. mit Schmuck in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:54

    POL-EL: Haren - Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

    Haren (ots) - Gestern um 14:10 Uhr kam es auf der Ter Apeler Straße (B408) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Niederlande, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf die Fahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 59-jähriger Fahrer eines Lkw konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren