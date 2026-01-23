Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Zahlreiche Einsätze wegen extremer Winterglätte

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim kam es seit den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsunfällen und glättebedingter Einsätze. Insgesamt wurden bis 13:30 Uhr 170 Einsätze registriert. Darunter 9 Unfälle, bei denen sich Personen leicht verletzten. Gegen Mittag entspannte sich die Witterungs- und dadurch auch die Einsatzlage. Die hohe Anzahl an Unfällen führte teilweise zu erheblichen Wartezeiten von Unfallbeteiligten. Diese wurden dabei priorisiert und schnellstmöglich abgearbeitet. Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim kam es zu Vollsperrungen von Straßen. Auf der K328/K36 zwischen Elbergen und Lohne kam es zu einem Stillstand des Verkehrs. Mehrere Fahrzeuge waren dort von der Fahrbahn abgekommen. Durch das DRK Wietmarschen wurde ein Versorgungsauftrag mit Heißgetränken für etwa 60 Personen, die dort teilweise seit 04:30 Uhr mit ihren Fahrzeugen liegen geblieben waren, vorbereitet. Die Straßenmeistereien aus Bawinkel und Neuenhaus streuten unterdessen die komplette Strecke per Hand, da auch ein Befahren mit dem Unimog unmöglich war. Gegen 11:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder befahren werden. Auf der B402 in Haselünne kam es zu einem Unfall zwischen zwei Lkw, wodurch ein geladenes Fass mit Gefahrgut beschädigt wurde. Der hochätzende Stoff trat aus, so dass eine Firma mit der Reinigung beauftragt werden musste. Verletzt wurde niemand. Die Polizei appelliert an alle Bürger und Bürgerinnen unnötige Fahrten zu vermeiden. Insbesondere in den Abendstunden ist wieder mit sehr glatten Fahrbahnen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell