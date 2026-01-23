PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in Wohnhaus

Sögel (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis gestern 20 Uhr kam es in der Kleestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

