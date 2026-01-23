Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Einbruch in Wohnhaus
Sögel (ots)
In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis gestern 20 Uhr kam es in der Kleestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.
