POL-EL: Sögel - Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots) - Gestern um 14:10 Uhr kam es auf der Ter Apeler Straße (B408) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Niederlande, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf die Fahrbahn geriet. Ein entgegenkommender 59-jähriger Fahrer eines Lkw konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ...

mehr