Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Diesel aus Tank entwendet: Polizei bittet um Hinweise (25.03.2026)

Oberndorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Dieseldiebstahl von Dienstag auf Mittwoch im Gewerbegebiet "In Park".

Unbekannte haben im Zeitraum von 16:00 bis 07:30 Uhr auf einem Baustellengelände im "Abschnitt C" das Vorhängeschloss an einem frei zugänglichen 3000-Liter-Dieselfass aufgebrochen. Im Anschluss schlauchten die Täter etwa 200 Liter Treibstoff ab.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf am Neckar unter Tel. 07423 81010 entgegen.

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