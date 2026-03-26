Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in der Strandbadstraße (25.03.2026)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochabend haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Strandbadstraße einzubrechen. Gegen 20.15 Uhr machten sie sich gewaltsam an einer Zugangstür zum Keller des Einfamilienhauses zu schaffen, wobei es ihnen nicht gelang, diese zu öffnen. Zeugen, die am gestrigen Abend Verdächtiges im Bereich der Strandbadstraße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

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