Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus
Grünstadt (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.01.2026, 17:00 Uhr und Samstag, 17.01.2026, 13:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Trifelsstraße ein. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Trifelsstra-ße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?
Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell