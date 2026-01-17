PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.01.2026, 17:00 Uhr und Samstag, 17.01.2026, 13:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Trifelsstraße ein. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Trifelsstra-ße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

