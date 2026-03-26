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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hegaustraße - grünen BMW Mini angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (26.03.2026)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Hegaustraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 9.20 Uhr parkte ein grüner BMW Mini auf einem zum Anwesen Nummer 1 gehörenden Parkplatz. Währenddessen streifte ein Unbekannter den Wagen beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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