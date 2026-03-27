Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugensuche nach Sachbeschädigung (26.03.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von, 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr, hat sich am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Straße "Frühlingshalde" eine Sachbeschädigung an einem Auto zugetragen. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand einen grauen geparkten Skoda. Durch die Kratzer, welche sich rundherum auf das Auto verteilten, entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) entgegen.

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