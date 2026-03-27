Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Kind mit Regenschirm - Polizei sucht Zeugen (26.03.2026)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Nordendstraße ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr lief ein unbekannter Mann auf dem Fußweg an der Kinderkrippe "Entdeckerkiste" vorbei. Dabei schlug er einem davor wartenden vierjährigen Kinder unvermittelt mit dem Regenschirm ins Gesicht. Als ihn eine Passantin daraufhin zur Rede stellte, flüchtet der Mann. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 60-70 Jahre alt, Teilglatze, dunkel gekleidet mit Regenschirm.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

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