Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (26.03.2026)

Konstanz (ots)

Nachdem es am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 23.30 Uhr griffen vier Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren einen 37-Jährigen an und schlugen und traten auf ihn ein. Als dieser schließlich zu Boden ging, flüchteten sie. Bei Eintreffen der Polizei war keiner der Beteiligten mehr vor Ort, im Rahmen der Fahndung konnten sie jedoch anschließend alle angetroffen werden. Der 37-Jährige kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, die vier jungen Männer nahmen die Polizisten mit auf das Polizeirevier, das sie nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen schließlich wieder verlassen durften.

Sie erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

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