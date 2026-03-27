Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Geldbeutel aus Einkaufswagen entwendet: Warnhinweis der Polizei (26.03.2026)

Spaichingen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend einen Geldbeutel aus einem Einkaufswagen entwendet.

Eine 69-Jährige war gegen 18 Uhr im Kaufland einkaufen und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel in den Einkaufswagen gelegt. An der Kasse musste die Frau dann feststellen, dass ihr Portemonnaie während des Einkaufs aus der Handtasche im Einkaufswagen gestohlen worden war.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

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