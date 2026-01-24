Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Wildunfall auf der A1

Wildschweinrotte kreuzt Autobahn

Remscheid (ots)

Kurz vor 02:00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Remscheid zu einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Zunächst ging bei der Leitstelle ein automatisierter Notruf (E-Call) eines Pkw ein, der einen Unfall auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Remscheid meldete. Kurz darauf meldeten sich auch die betroffenen Fahrzeuginsassen telefonisch über den Notruf. Diese berichteten, dass mehrere Wildschweine die Fahrbahn querten und von ihrem sowie weiteren Fahrzeugen erfasst worden waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass auf einer Länge von rund 200 Metern mehrere Wildschweine verendet auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln lagen. Auf der Gegenfahrbahn befanden sich ebenfalls verendete Tiere. An dem betroffenen Pkw entstand erheblicher Sachschaden; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr verbrachte die verendeten Wildschweine an den Fahrbahnrand. Diese wurden anschließend von dem hinzualarmierten zuständigen Jäger übernommen. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte den Straßenbaulastträger bei der Reinigung der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Insgesamt verendeten fünf Wildschweine. Die Berufsfeuerwehr Remscheid war mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Köln für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

