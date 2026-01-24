PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Wildunfall auf der A1
Wildschweinrotte kreuzt Autobahn

Remscheid (ots)

Kurz vor 02:00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Remscheid zu einem Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Zunächst ging bei der Leitstelle ein automatisierter Notruf (E-Call) eines Pkw ein, der einen Unfall auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Remscheid meldete. Kurz darauf meldeten sich auch die betroffenen Fahrzeuginsassen telefonisch über den Notruf. Diese berichteten, dass mehrere Wildschweine die Fahrbahn querten und von ihrem sowie weiteren Fahrzeugen erfasst worden waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass auf einer Länge von rund 200 Metern mehrere Wildschweine verendet auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln lagen. Auf der Gegenfahrbahn befanden sich ebenfalls verendete Tiere. An dem betroffenen Pkw entstand erheblicher Sachschaden; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr verbrachte die verendeten Wildschweine an den Fahrbahnrand. Diese wurden anschließend von dem hinzualarmierten zuständigen Jäger übernommen. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte den Straßenbaulastträger bei der Reinigung der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Insgesamt verendeten fünf Wildschweine. Die Berufsfeuerwehr Remscheid war mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Köln für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: BOI Reitemeier

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:25

    FW-RS: Verkehrsunfall auf der Morsbachtalstraße

    Remscheid (ots) - Am heutigen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Morsbachtalstraße. Aufgrund der Erstmeldung über einen verunfallten PKW der auf der Seite liegt, mit zwei Personen im Fahrzeug, wurde der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Löscheinheiten Hasten sowie Morsbach zur Einsatzstelle geschickt. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:19

    FW-RS: Werbeschild gerät in Brand - Feuerwehr im Einsatz

    Remscheid (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 8:45 in der Alleestraße zu einem Brand an einer außen angebrachten Werbeanlage eines Geschäftsgebäudes. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das beleuchtete Werbeschild in Brand. Die alarmierte Feuerwehr rückte umgehend zum Einsatzort aus. Mithilfe eines C-Rohres wurde der Brand in mehreren Metern Höhe zügig gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:32

    FW-RS: Zimmerbrand in der Wohlfahrtstraße

    Remscheid (ots) - Um 11:32 Uhr wurde der Feuerwehr Remscheid ein alarmierender Heimrauchmelder, mit wahrnehmbaren Brandgeruch, im Dachgeschoß eines Gebäudes in der Wohlfahrtstraße gemeldet. Die meldende Person gab bei Eintreffen der Feuerwehr an, dass sich der Mieter nicht in der Wohnung befindet. Es wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung eingesetzt und die Drehleiter wurde in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren