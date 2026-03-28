Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. SBK) Defekt im Sicherungskasten verursacht Kellerbrand (27.03.2026)

Königsfeld-Neuhausen (ots)

Am Freitagabend (27.03.2026), gegen 21:05 Uhr kam es in der Schabenhauser-Straße in Königsfeld-Neuhausen zu einem Kellerbrand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro entstand. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch einen Defekt im Sicherungskasten im Kellergeschoss ausgelöst. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar und wurde durch die Rauchentwicklung nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Durch entstandene Rauchgase wurden die vier Bewohner, eine junge Familie, im Alter von 2, 5, 29 und 36 Jahren, leicht verletzt und ambulant im Klinikum behandelt. Zur Brandbekämpfung war die freiwillige Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 62 Helfern vor Ort. Auch der Rettungsdienst und der zuständige Ortsverein erschien mit vier Fahrzeugen und 10 Helfern an der Einsatzstelle.

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