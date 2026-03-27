Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Langjähriger Leiter des Polizeireviers Stockach in den Ruhestand verabschiedet (27.03.2026)

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Stockach (ots)

Nach über 43 Jahren im Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg geht der Leiter des Polizeireviers Stockach, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Wolfgang Widmann, zum 01.06.2026 in den wohlverdienten Ruhestand.

EPHK Widmann begann seine Laufbahn am 1. März 1983 mit der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst in Biberach. Nach Abschluss seines Fachlehrgangs im Jahr 1985 folgten verschiedene Stationen, darunter die Einsatzhundertschaft in Lahr und das Polizeirevier Sindelfingen.

Durch kontinuierliche Fortbildung und hervorragende Leistungen eröffnete sich ihm der Weg in den gehobenen Dienst. Nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums an der Fachhochschule in Villingen-Schwenningen wurde Wolfgang Widmann schließlich im Jahr 2000 zum Polizeikommissar befördert.

In den folgenden Jahren übernahm EPHK Widmann verschiedene Führungsaufgaben, darunter die Leitung einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Spaichingen von 2001 bis 2010. Im selben Jahr wechselte er zum Führungs- und Einsatzstab der damaligen Polizeidirektion Tuttlingen. Außerdem wählten ihn die Kolleginnen und Kollegen in den Örtlichen Personalrat (ÖPR). Dieses verantwortungsvolle Amt hatte er zuletzt neben seinen originären Aufgaben ausgeübt und sich engagiert für die Belange der Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums Konstanz eingesetzt.

Mit der Polizeireform 2014 wechselte er für die folgenden sechs Jahre zum Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Tuttlingen, wo er als Stabsbereichsleiter "Zentrale Dienste" für Querschnittsaufgaben zuständig war. Zum Jahresbeginn 2020 übernahm er im neuen PP Konstanz die Funktion des Referenten im Sachbereich Sicherheitsaufgaben beim Führungs- und Einsatzstab.

Seine letzte dienstliche Station - und wie er selbst sagt "die Kirsche auf der Sahnetorte und Königsdisziplin im gehobenen Dienst" führte ihn im März 2020 schließlich nach Stockach, wo er die Leitung des dortigen Polizeireviers übernahm.

"Mein Vorgänger Gerhard Buchstab hinterließ mir ein gut bestelltes Haus, in dem eine für mich auffallend große Harmonie zwischen den Dienstzweigen bestand. Ich fühlte mich sofort wohl! Das gute Miteinander in der Blaulichtfamilie und auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und den weiteren Kommunalverwaltungen war immer "1A mit Sternchen!" Ich mag den Menschenschlag hier. fleißig, "schaffig" (fast schwäbisch) und man nimmt sich nicht so wichtig. Die Polizei stößt hier auf ein hohes Maß an Akzeptanz für ihre Aufgabe. Das alles hat dafür gesorgt, dass ich über viele Jahre hinweg jeden Tag gerne nach Stockach gekommen bin", so Wolfgang Widmann.

Die Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Konstanz und des Polizeireviers Stockach sowie die Bevölkerung der Region werden EPHK Widmann als engagierten und verantwortungsvollen Polizeibeamten in bester Erinnerung behalten. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute, viel Freude und Zufriedenheit.

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