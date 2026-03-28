Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Kollision zwischen Kleinkraftrad und Pkw fordert schwer Verletzte (27.03.2026)

Sulz am Neckar, K5507 (ots)

Zu einen Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad und einem Pkw kam es am Freitagabend (27.03.2026), gegen 21:45 Uhr, auf der K5507, Stadtstraße, zwischen Sulz am Neckar und Bergfelden. Ein 51-jähriger Opel Meriva Fahrer befuhr die K5507 von Bergfelden kommend in Richtung Sulz am Neckar. Ein 17-jähriger Jugendlicher und sein 18-jähriger Sozius befuhren einen Gemeindeverbindungsweg kommend von der K5509 von Nord nach Süd und überquerten mit ihrem Kleinkraftrad (50ccm) die K5507. Hierbei missachtete der Krad-Lenker das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt achten) und übersah offensichtlichen den von links schnell herannahenden Opel. Es kam zur Kollision in dessen Verlauf der Krad-Lenker, als auch der Sozius abgewiesen, zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurden. Aufgrund der Verletzungen des Krad-Lenkers wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Er wurde in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Außerdem war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Auch der Sozius wurde in ein Klinikum verbracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Zusätzlich war die freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen vor Ort. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt, da hier der Verdacht der technischen Manipulation besteht. Sollte sich dies bestätigen wären weitere Prüfungen bezüglich der Fahrerlaubnis von Nöten. Zusätzlich besteht der Verdacht eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetzt, da offensichtlich ein nicht für dieses Krad ausgegebenes Versicherungskennzeichen an dem Krad angebracht war. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

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