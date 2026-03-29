Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. Tuttlingen) Nachtragsmeldung: Verletzter Fußgänger nachträglich verstorben (28.03.2026)

Trossingen (ots)

Bereits berichtet wurde über einen Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr in Trossingen. Der lebensbedrohlich verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum geflogen. Wie nun nachträglich durch das behandelnde Klinikum mitgeteilt wurde, verstarb der Fußgänger am Samstag, 28.03.2026 an den Folgen der Verletzungen des Verkehrsunfalls. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Verkehrspolizei Zimmern geführt.

Anbei der Link zur Erstmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6245294

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