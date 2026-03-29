Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 32-jähriger Pkw-Lenker mit 2,9 Promille gestoppt

Trossingen (ots)

Einen alkoholisierten Fahrzeugführer hat die Polizei im Trossinger Ortsteil Schura am frühen Sonntagmorgen in der Lange Straße gestoppt. Der Mann war gegen 4:15 Uhr zum Partystadl "Holzwurm" gefahren und fiel dabei einem Zeugen auf. Dieser verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug kurze Zeit später. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten schnell weitere Hinweise für eine alkoholische Beeinflussung des 32-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte mit 2,9 Promille den Verdacht. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur ärztlichen Blutentnahme auf ein Polizeirevier. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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