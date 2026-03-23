PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Zwei Brände an der Beethovenstraße - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Duisburger Polizisten waren neben der Feuerwehr am Samstagabend (21. März, 22:50 Uhr) im Einsatz, weil es in dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße zu einem Brand kam. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es bereits im Nachbarshaus gegen 18 Uhr zu einem Brand gekommen ist.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bei den Kriminalbeamten unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 15:30

    POL-DU: Obermeiderich: Mann droht Grillanzünder in Wohnung anzuzünden

    Duisburg (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach Beziehungsstreitigkeiten vom Samstagabend (21. März, 22:35 Uhr) von der Neumühler Straße - Spezialeinheiten waren im Einsatz. Zwischen einer 27-jährigen Duisburgerin und einem 28-jährigen Mann aus Essen kam es in ihrer Wohnung an der Neumühler Straße zu Streitigkeiten - mutmaßlich in Folge einer ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:05

    POL-DU: Hochheide: Auffahrunfall mit vier Autos

    Duisburg (ots) - Am Freitagnachmittag (20. März, 13:30 Uhr) hat ein 68-Jähriger in seinem Audi einen Massenunfall auf der Rheinpreußenstraße verursacht. Er fuhr ungebremst in den vor ihm fahrenden Dacia eines 64-Jährigen. Diesen schob er auf einen davor fahrenden Nissan eines 31-Jährigen, welcher wiederrum auf einen Streifenwagen der Polizei Duisburg (Polizist am Steuer - 32 Jahre alt) geschoben wurde. Der ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:35

    POL-DU: Neudorf: Gestohlener Roller kollidiert mit Taxi - zwei Verletzte

    Duisburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (21. März) kam es gegen 1:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Mülheimer Straße / Grabenstraße. Ein 18-jähriger Rollerfahrer nahm einem Taxi die Vorfahrt, was zu einem Zusammenstoß führte. Der Rollerfahrer zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Sein 15-jähriger Sozius erlitt ebenfalls Verletzungen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren