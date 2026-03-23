Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Zwei Brände an der Beethovenstraße - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Duisburger Polizisten waren neben der Feuerwehr am Samstagabend (21. März, 22:50 Uhr) im Einsatz, weil es in dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße zu einem Brand kam. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es bereits im Nachbarshaus gegen 18 Uhr zu einem Brand gekommen ist.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bei den Kriminalbeamten unter der Rufnummer 0203 2800.

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