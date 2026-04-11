Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer übersehen

Eisenberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in der Jenaer Straße in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 61-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände einen 49-jährigen Fahrradfahrer, der den dort befindlichen Radweg befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Der verletzte Mann wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

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