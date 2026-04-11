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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse aus Handtasche gestohlen - Polizei warnt vor Taschendieben !

Stadtroda (ots)

Wiederholt kam es im Bereich der Polizeiinspektion Saale-Holzland zu Geldbörsendiebstählen.

Am Freitagmorgen zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr wurde diesmal eine 69-jährige Frau Opfer eines Diebstahls in einem Verbrauchermarkt in der Jenaer Straße in Stadtroda. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte ein bislang unbekannter Täter die Frau in der Gemüseabteilung ab. Ein zweiter Täter nutzte diesen Moment und entwendete das Portemonnaie aus der Handtasche der Geschädigten. Neben wichtigen Dokumenten und einer geringen Menge Bargeld wurden auch EC- bzw. Kreditkarten entwendet. Der unbekannte Mann aus der Gemüseabteilung wird wie folgt beschrieben:

    auffällig klein (160-165 cm )
    etwas 50 Jahre
    schütteres Haar
    dunkle Bekleidung

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, Handtaschen oder andere Wertgegenstände beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder -korb zu lassen!

Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Mann oder zu verdächtigen Personen machen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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