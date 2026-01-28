Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der Herner Straße - Zwei Verletzte, Ampelmast beschädigt

Am heutigen Mittwochvormittag kam es gegen 11:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Herner Straße in Höhe der A40. Aufgrund der ersten Meldungen musste zunächst davon ausgegangen werden, dass eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt sei. Dieser Verdacht bestätigte sich glücklicherweise beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte nicht.

Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Pkw miteinander kollidiert und hatten dabei auch einen Ampelmast beschädigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge bereits verlassen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Zur Ursachenermittlung hat die Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

