BPOL NRW: 1.500 Euro statt Haft: Bundespolizei stoppt Gesuchten bei Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Abend des 19. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen bei der Ausreise nach Ankara (Türkei).

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Koblenz zur Festnahme ausgeschrieben war. Grund war eine Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen ihn lag ein Haftbefehl über 150 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro vor.

Zusätzlich bestand eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Koblenz zur Aufenthaltsermittlung im Zusammenhang mit einem weiteren Verfahren nach § 29a Betäubungsmittelgesetz.

Der 40-Jährige konnte den geforderten Geldbetrag vor Ort begleichen und damit die Haft abwenden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen und durfte seine Reise fortsetzen.

