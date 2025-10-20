PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 1.500 Euro statt Haft: Bundespolizei stoppt Gesuchten bei Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn

BPOL NRW: 1.500 Euro statt Haft: Bundespolizei stoppt Gesuchten bei Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Abend des 19. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen bei der Ausreise nach Ankara (Türkei).

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Koblenz zur Festnahme ausgeschrieben war. Grund war eine Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen ihn lag ein Haftbefehl über 150 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro vor.

Zusätzlich bestand eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Koblenz zur Aufenthaltsermittlung im Zusammenhang mit einem weiteren Verfahren nach § 29a Betäubungsmittelgesetz.

Der 40-Jährige konnte den geforderten Geldbetrag vor Ort begleichen und damit die Haft abwenden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen und durfte seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 07:53

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

    Essen (ots) - Am 19. Oktober entdeckten Einsatzkräfte am Essener Hauptbahnhof bei einer spanischen Staatsangehörigen eine offene Fahndung. Gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten die 23-Jährige, nachdem diese bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Hauptbahnhof Essen gestellt worden war. Die Abfrage der Personalien ergab, dass das Amtsgericht Köln einen Untersuchungshaftbefehl wegen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 06:49

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen

    Kleve - Kempen - Emmerich - Niederkrüchten (ots) - Am Freitagmittag, 17. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen im Intercityexpress am Bahnhof Emmerich einen 26-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien in den polizeilichen ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 13:00

    BPOL NRW: Mann holt Flasche aus den Gleisen - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

    Essen (ots) - Am 18. Oktober sahen Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof, wie ein Mann vom Bahnsteig in die Gleise sprang. Gegen 23:45 Uhr beobachteten die Beamten am Bahnsteig 4, wie der 34-jährige Bulgare bewusst in das Gleisbett stieg, nur um dann direkt wieder auf den Bahnsteig zu klettern. Die Beamten sprachen den Bulgaren umgehend an und wiesen ihn auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren