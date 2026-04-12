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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti gesprüht

Hainspitz (ots)

Offensichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag sprühte/n ein bislang noch unbekannter Beschuldigter oder mehrere Beschuldigte großflächige Graffiti an alle Seiten des Gebäudes eines Energie-Versorgers in der Döllschützer Straße in Hainspitz. Die Sachbeschädigung wurde am Folgetag durch einen Zeugen festgestellt, welcher die Polizei verständigte. Insgesamt wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Da die großen Graffiti mit Fußballbezug auch von der Eisenberger Straße (B7) aus sichtbar sind, werden Zeugen gesucht. Diese können sich an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036427 640 oder die Polizeistation Eisenberg unter der Rufnummer 036691 750 wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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