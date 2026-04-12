Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand eines Entsorgungsfahrzeugs verhindert: Defekter Akku als mögliche Ursache

Bad Sulza (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Bad Sulza beinahe zum Brand eines Entsorgungsfahrzeugs. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich der bereits aufgeladene Hausmüll im Inneren des Fahrzeugs, vermutlich aufgrund eines defekten Lithium-Ionen-Akkus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug konnte durch das geistesgegenwärtige und schnelle Handeln der Besatzung verhindert werden. Die alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den brennenden Abfall zügig ablöschen.

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