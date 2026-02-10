Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Einsatzkräfte legten Fokus auf Dekon-Konzept

Goch (ots)

Bei der Großübung auf der Training Base Weeze mit Einsatzkräften aus Deutschland und der Schweiz war auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch massiv eingebunden. Insgesamt 90 Einsatzkräfte gehörten zum Team und arbeiteten mehrere Übungseinsätze ab. Unter anderem wurde der Brand in einem Altenheim simuliert, bei dem 17 Personen vermisst und gerettet werden mussten.

Intern legte die Gocher Feuerwehr im Rahmen der Übungen einen besonderen Schwerpunkt auf die Dekontamination der Trupps nach ihrem jeweiligen Einsatz. Zum Beispiel Atemschutztrupps nach einem Innenangriff in einem Brandobjekt kommen oftmals total verdreckt aus dem Gebäude. Die Brandrückstände sind zudem womöglich gesundheitsgefährdend. Daher sollen die Einsatzkräfte ihre verschmutzten Uniformen bestenfalls vor Regen und Wind geschützt direkt an der Einsatzstelle ausziehen können, um sich zu reinigen und mit sauberer Kleidung versorgt zu werden. Die Feuerwehr Goch arbeitet derzeit intensiv an dem zugrunde liegenden Dekon-Konzept. Die Großübung in Weeze mit vielen aufeinanderfolgenden Einsätzen war ein willkommener Test hierfür.

