LPI-J: Nie zu alt für Ladendiebstahl
Weimar (ots)
Samstagmittag wurde die Polizei Weimar wegen eines Ladendiebstahls zu einem Bekleidungsgeschäft in Weimar-Schöndorf gerufen. Vor Ort staunten die Beamten nicht schlecht, da sich die Ladendiebin als 89-jährige Seniorin entpuppte. Diese hatte im Geschäft Schmuck im Wert von 15,97 EUR in die Jackentasche gesteckt und wurde beim Verlassen des Ladens durch Mitarbeiter gestellt. Die Rentnerin muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.
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