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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl von Möbel - Zeugen gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20.03.2026, etwa 18:00 Uhr, bis Samstag, 21.03.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden zu einem Diebstahl mehrerer Möbelstücke aus dem Außenbereich eines Geschäfts. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem genannten Zeitraum unbefugt Zutritt zu dem gesicherten Gelände, indem sie einen Bauzaun überwanden. Anschließend entwendeten sie diverse Möbelstücke im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei Kirchheimbolanden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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