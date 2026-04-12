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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau von LKW erfasst

Weimar / Weimarer Land (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Ortslage Ottstedt am Berge zu einem tragischen Unfall zwischen einem LKW und einer 67-jährigen Passantin. Der 58 Jahre alte Fahrer des LKW fuhr an der Kreuzung Hottelstedter Straße und An der Kummel im Bereich der dortigen Baustelle an. Hierbei übersieht dieser die auf der Straße befindliche 67-Jährige, welche in der Folge vom LKW erfasst wird. Trotz sofortiger Hilfeleistung durch Ersthelfer und Rettungskräfte erlag die Frau noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Ein Gutachter wurde zur Unterstützung der Ermittlungen ebenfalls hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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