Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutter mit Kind beleidigt

Jena (ots)

Am Samstagmittag informierten mehrere aufmerksame Mitteiler die Polizei Jena über eine Streitigkeit am Camsdorfer Ufer. Hier kam es zu einer Beleidigung durch einen 42-jährigen Mann gegenüber einer Mutter mit ihrem Kind, welche gerade in ihr Auto einsteigen wollte. Da hierdurch der Gehweg kurzzeitig blockiert war, rastete der Mann unvermittelt aus und beschimpfte die Mutter mehrfach rassistisch. Der Täter konnte im Nahbereich durch eine Streifenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Er muss sich nun wegen Beleidigung und Volksverhetzung verantworten. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen.

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