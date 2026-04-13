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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Nauendorf (ots)

Am Sonntag kam es auf der Landstraße zwischen Nauendorf und Flurstedt zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Ein 79-jähriger PKW-Fahrer ist mit dem Außenspiegel eines Fahrzeuges im Gegenverkehr kollidiert. Anstatt anzuhalten und alles Weitere mit dem Unfallgegner zu klären, fuhr der Mann einfach weiter. Die hinzugerufene Polizei ermittelte den gesuchten Fahrer und suchte ihn an seiner Wohnanschrift auf. Der Mann zeigte sich einsichtig und begleitete die Beamten zur Klärung des Sachverhaltes mit auf die Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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