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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz anlässlich der Buchenwald-Gedenkfeier

Weimar (ots)

Im Zusammenhang mit der Gedenkfeier zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald führte die Polizeiinspektion Weimar einen Polizeieinsatz mit einem erhöhten Kräfteansatz durch. An der Gedenkfeier nahmen ca. 600 Personen teil. Während der Redebeiträge kam es vereinzelt zu kritischen Zwischenrufen, die jedoch keine strafrechtliche Relevanz entfalteten. Am Goetheplatz versammelten sich gegen Mittag rund 200 Personen zu einer angemeldeten Standkundgebung, am Bahnhofsvorplatz wurde eine Eilversammlung mit etwa 30 Personen abgehalten. Etwa 50 Teilnehmer in der Spitze wurden bei einer angemeldeten Versammlung in Nachmittagsstunden am Buchenwaldplatz registriert. Die Versammlungen verliefen weitgehend störungsfrei. Es wurden vier Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gefertigt. Für die Bewältigung der Einsatzlage kamen Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Jena, der Bereitschaftspolizei sowie weiterer Landespolizeiinspektionen zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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