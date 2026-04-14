LPI-J: Jugendliche mit E-Scootern ohne Kennzeichen unterwegs
Eberstedt (ots)
Am gestrigen Montagvormittag wurden in Eberstedt zwei Jugendliche, im Alter von 13 und 14 Jahren von der Polizei angehalten. Die beiden waren mit nicht zugelassenen E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell