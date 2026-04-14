LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda
Apolda (ots)
An der Kreuzung Dammstraße/ Buttstädter Straße in Apolda kam es gestern zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger übersah hier beim Einfahren in den Kreuzungsbereich ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und fuhr mit diesem zusammen. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 5.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand
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