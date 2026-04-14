LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda

Nauendorf (ots) - Am Sonntag kam es auf der Landstraße zwischen Nauendorf und Flurstedt zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Ein 79-jähriger PKW-Fahrer ist mit dem Außenspiegel eines Fahrzeuges im Gegenverkehr kollidiert. Anstatt anzuhalten und alles Weitere mit dem Unfallgegner zu klären, fuhr der Mann einfach weiter. Die hinzugerufene Polizei ermittelte den gesuchten Fahrer und suchte ihn an seiner Wohnanschrift auf. Der Mann zeigte sich einsichtig und begleitete die ...

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