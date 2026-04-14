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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda

Apolda (ots)

An der Kreuzung Dammstraße/ Buttstädter Straße in Apolda kam es gestern zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger übersah hier beim Einfahren in den Kreuzungsbereich ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und fuhr mit diesem zusammen. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 5.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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