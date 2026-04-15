Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungsbrand durch angebranntes Essen

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in einer Wohnung im Bereich "Im Winkel" in Weimar zu einem Brandgeschehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Wohnungsinhaber Essen auf dem Herd zubereitet und sich anschließend in das Wohnzimmer begeben, wo er einschlief. In der Folge brannte das Essen an und führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung, wodurch ein Rauchmelder auslöste. Der Mann wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet.

Er erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde medizinisch versorgt. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Insbesondere die Küche wurde stark beschädigt, zudem kam es zu Rußablagerungen in angrenzenden Räumen.

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