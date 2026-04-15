LPI-J: Brett fällt von Anhänger - Frontscheibe beschädigt
Dennstedt (ots)
Auf der Landstraße zwischen Dennstedt und Ulrichshalben kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Von einem Anhänger viel ein Brett auf die Frontscheibe eines dahinterfahrenden PKW. Offensichtlich war die Ladung unzureichend gesichert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.
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