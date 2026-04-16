PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährdung des Straßenverkehrs in Jena - Taxi kollidiert mit Baum

Jena (ots)

Am 16. April 2026 kam es gegen 08:25 Uhr im Bereich Teichgraben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Taxifahrer leicht verletzt wurde.

Ein 53-jähriger Mann befuhr mit einem Taxi (VW) den Teichgraben in Richtung Schillerstraße und beabsichtigte, nach rechts in den Nonnenplan einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlich relevanten Bereich. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zudem wurden ein Straßenbaum sowie ein Fahrradständer beschädigt. Vor Ort befindliche Fahrräder wurden gesichert.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Das Fahrzeug wurde geborgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 14:08

    LPI-J: Einbruchversuch in Garagenkomplex in Apolda

    Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 10.04.2026 und dem 15.04.2026 wurde versucht in eine Garage des Garagenkomplexes in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda einzubrechen. Glücklicherweise gelang es dem noch Unbekannten Täter nur eins der beiden Schlösser aufzubrechen, so dass der Zutritt zur Garage verwehrt blieb. Zeugen welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:32

    LPI-J: Mann fährt gegen Poller

    Apolda (ots) - In der Jenaer Straße in Apolda ist gestern ein 25-jähriger Mann aus Versehen gegen einen Poller gefahren. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:32

    LPI-J: Brett fällt von Anhänger - Frontscheibe beschädigt

    Dennstedt (ots) - Auf der Landstraße zwischen Dennstedt und Ulrichshalben kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Von einem Anhänger viel ein Brett auf die Frontscheibe eines dahinterfahrenden PKW. Offensichtlich war die Ladung unzureichend gesichert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren