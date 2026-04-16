Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährdung des Straßenverkehrs in Jena - Taxi kollidiert mit Baum

Jena (ots)

Am 16. April 2026 kam es gegen 08:25 Uhr im Bereich Teichgraben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Taxifahrer leicht verletzt wurde.

Ein 53-jähriger Mann befuhr mit einem Taxi (VW) den Teichgraben in Richtung Schillerstraße und beabsichtigte, nach rechts in den Nonnenplan einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlich relevanten Bereich. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zudem wurden ein Straßenbaum sowie ein Fahrradständer beschädigt. Vor Ort befindliche Fahrräder wurden gesichert.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Das Fahrzeug wurde geborgen.

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