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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchversuch in Garagenkomplex in Apolda

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 10.04.2026 und dem 15.04.2026 wurde versucht in eine Garage des Garagenkomplexes in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda einzubrechen. Glücklicherweise gelang es dem noch Unbekannten Täter nur eins der beiden Schlösser aufzubrechen, so dass der Zutritt zur Garage verwehrt blieb. Zeugen welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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