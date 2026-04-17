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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Frau

Apolda (ots)

Gegen 13 Uhr kam es gestern in der Elisenstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer ist dort von der Straße abgekommen, weil bei seinem Fahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache die Achse brach. Der 61-Jährige stieß mit einem parkenden PKW zusammen, in dem sich zwei Frauen befanden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Auto auf eine angrenzende Grünfläche geschoben. Eine der beiden Frauen verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Unfall verursachender Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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