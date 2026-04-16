Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall auf Tankstelle - Täter flüchtet ohne Beute

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Donnerstag (16.04.2026) kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Frankenstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein maskierter Täter gegen 01:20 Uhr den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert haben. Der Mitarbeiter der Tankstelle habe die Herausgabe jedoch verweigert und den Täter im weiteren Verlauf in die Flucht geschlagen. Hierbei wurde der Angestellte an der Hand verletzt und später in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter soll Hochdeutsch gesprochen haben. Darüber hinaus wurde er als schlank, etwa 160 cm groß und um die 20 Jahre alt beschrieben.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber verlief ergebnislos.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten schweren Raubdelikts und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hierzu zählen insbesondere ein Kunde, der sich während der Tatausführung im WC der Tankstelle aufgehalten haben soll, sowie ein Taxifahrer, der kurz nach der Tat auf dem Gelände erschienen sei.

Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell