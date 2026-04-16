PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall auf Tankstelle - Täter flüchtet ohne Beute

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Donnerstag (16.04.2026) kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Frankenstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein maskierter Täter gegen 01:20 Uhr den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert haben. Der Mitarbeiter der Tankstelle habe die Herausgabe jedoch verweigert und den Täter im weiteren Verlauf in die Flucht geschlagen. Hierbei wurde der Angestellte an der Hand verletzt und später in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter soll Hochdeutsch gesprochen haben. Darüber hinaus wurde er als schlank, etwa 160 cm groß und um die 20 Jahre alt beschrieben.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber verlief ergebnislos.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten schweren Raubdelikts und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hierzu zählen insbesondere ein Kunde, der sich während der Tatausführung im WC der Tankstelle aufgehalten haben soll, sowie ein Taxifahrer, der kurz nach der Tat auf dem Gelände erschienen sei.

Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 09:18

    POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (web) - Am frühen Donnerstagmorgen (ca. 00:30 Uhr) stoppte eine Streife des PK Bad Salzdetfurth im Bereich der Unterstraße einen Pkw, da die Beleuchtung des genutzten Fahrzeuges nur teilweise funktionstüchtig gewesen war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte aus dem Fahrzeuginnenraum deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die weitere Überprüfung ergab bei der ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 09:13

    POL-HI: VU-Flucht in Alfeld - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 15.04.2026, in der Zeit zwischen 14:20 - 18:20 Uhr kam es im Eimser Weg zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die bislang unbekannte Verursacher(-in) vom Unfallort entfernte. Die Geschädigte stellte im o.a. Zeitraum ihren grauen Nissan Micra im Eimser Weg, in Höhe Hausnummer 18, ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie deutliche Kratzer und roten Fremdlack am Stoßfänger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren