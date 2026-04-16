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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am frühen Donnerstagmorgen (ca. 00:30 Uhr) stoppte eine Streife des PK Bad Salzdetfurth im Bereich der Unterstraße einen Pkw, da die Beleuchtung des genutzten Fahrzeuges nur teilweise funktionstüchtig gewesen war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte aus dem Fahrzeuginnenraum deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die weitere Überprüfung ergab bei der Fahrzeugführerin (59 Jahre aus dem südl. LK Hildesheim) eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,3 Promille. Ihr wurde daraufhin von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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