Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneute Fahrt unter Drogeneinfluss

Weisenheim am Berg (ots)

Am 21.02.2026, gegen 22:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf der Kreisstraße 1 zwischen Kirchheim an der Weinstraße und Weisenheim am Berg den 21-jährigen Fahrer eines Opel Corsa im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe THC verlief. Dem 21-jährigen, auf welchen nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Betroffene 21-jährige Fahrer beging im letzten Jahr bereits eine Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell