Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneute Fahrt unter Drogeneinfluss

Weisenheim am Berg (ots)

Am 21.02.2026, gegen 22:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf der Kreisstraße 1 zwischen Kirchheim an der Weinstraße und Weisenheim am Berg den 21-jährigen Fahrer eines Opel Corsa im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer festgestellt werden, weshalb ein entsprechender Vortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf die Stoffgruppe THC verlief. Dem 21-jährigen, auf welchen nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Betroffene 21-jährige Fahrer beging im letzten Jahr bereits eine Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Simon Frank

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

