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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: VU-Flucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 15.04.2026, in der Zeit zwischen 14:20 - 18:20 Uhr kam es im Eimser Weg zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die bislang unbekannte Verursacher(-in) vom Unfallort entfernte.

Die Geschädigte stellte im o.a. Zeitraum ihren grauen Nissan Micra im Eimser Weg, in Höhe Hausnummer 18, ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie deutliche Kratzer und roten Fremdlack am Stoßfänger hinten links fest. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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