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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichendiebstahl in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze - (Blu) Zwischen dem 15.04.2026, 06:50 Uhr, und dem 15.04.2026, 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Bahnhof in Elze zu einem Kennzeichendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten beide Kennzeichenschilder eines dort abgestellten VW Polo. Die Polizei Elze bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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