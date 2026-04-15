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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Alfeld vom 07.04.2026 bis zum 13.04.2026

Hildesheim (ots)

ALFELD (eck/bau). Im Zeitraum vom 07.04.2026 bis zum 13.04.2026 führte das Polizeikommissariat Alfeld die erste Verkehrssicherheitswoche in diesem Jahr durch. Unterstützung erhielt das Polizeikommissariat Alfeld dabei von verschiedenen Polizeidienststellen und dem Landkreis Hildesheim. Die Verkehrssicherheitswoche hatte das Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu steigern und unfallursächlichem Verhalten entgegenzuwirken. Im Fokus standen dabei insbesondere Ablenkung, mangelnde Fahrtüchtigkeit sowie nicht angepasste Geschwindigkeit. Zudem wurde ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit von Schulwegen gelegt. Zu diesem Zweck wurden eine stationäre Großkontrolle und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt, darunter Geschwindigkeitsmessungen, ganzheitliche Verkehrskontrollen sowie Kontrollen im Hinblick auf den gewerblichen Güterverkehr, Tuning und Motorräder. Außerdem haben neben den repressiven Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auch Präventionsaktionen stattgefunden. Am Ende der Aktionswoche wurden 308 Verstöße festgestellt, davon wurden 275 Verkehrsordnungswidrigkeiten und acht Verkehrsstraftaten geahndet. Bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten handelte es sich um Geschwindigkeitsverstöße, welche durch Handlasergeschwindigkeitsmessgeräte, eine automatisierte Messanlage und zwei Blitzanhänger des Landkreises Hildesheim festgestellt wurden. Außerdem nutzten sechs Fahrzeugführer/-innen während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Weiterhin wurden 61 Verwarngeldverfahren und elf Bußgeldverfahren wegen fehlender Beleuchtung, nicht angelegtem Sicherheitsgurt, abgelaufener Hauptuntersuchung, Tuningverstößen, Ladungssicherung etc. eingeleitet. Im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs konnten sieben Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz festgestellt werden. Bei den Motorradkontrollen konnten insgesamt elf Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden, darunter einmal ein Erlöschen der Betriebserlaubnis, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem wurden ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren in Folge des Konsums von Cannabis und zwei Strafverfahren in Folge des Konsums von Alkohol und von Medikamenten eingeleitet. Bei den weiteren Verkehrsstraftaten handelt es sich um fünf Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Ergebnisse zeigen die Bedeutung und Aktualität der polizeilichen Kontrollmaßnahmen. Mit dem Ziel die Verkehrssicherheit weiter zu steigern und die Verkehrsunfallzahlen zu senken, werden auch zukünftig Kontrollmaßnahmen im Straßenverkehr durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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