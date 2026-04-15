Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte beschädigen Schranke am Domhof - Ermittler bitten um Zeugenhinweise

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht vom 28.03.2026 auf den 29.03.2026 beschädigten bislang unbekannte Personen um 03:06 Uhr die Schranke in der Zufahrt zum Domhof. Die Polizei Hildesheim ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen.

Den Ermittlern liegt mittlerweile eine Videoaufzeichnung vor. Tatverdächtig sind demnach eine männliche und eine weibliche Person, die wie folgt beschrieben werden:

Männliche Person

-geschätztes Alter: ca. 20 Jahre -blauer Kapuzenpullover -schwarze Weste -schwarze Hose -schwarz-Weiße Sneaker

Weibliche Person

-geschätztes Alter: ca. 20 Jahre -lange blonde, offen getragene Haare -schwarze Jacke -schwarze Hose

Die beiden Unbekannten entfernten sich in Begleitung einer weiteren unbekannten weiblichen Person, augenscheinlich mit langen Haaren und dunklem Mantel, vom Tatort. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

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