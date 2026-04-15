Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jan) - Am Dienstag, den 14.04.2026 kam es im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 21:30 Uhr in Nordstemmen in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren den schwarzen PKW Hyundai i30 des Geschädigten, der auf Höhe des Bahnhofs ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell