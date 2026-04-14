PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 14.04.2026, in der Zeit von 11:50 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines örtlichen Discounters in der Bodenburger Straße 9A in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten Hyundai Tucson des Geschädigten zusammen. An dem Hyundai Tucson entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 12:44

    POL-HI: Widerstand bei Verkehrskontrolle - vier Einsatzkräfte der Polizei verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Dammtor eskalierte am Montagnachmittag (13.04.2026) eine Kontrolle wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Ein 28-jähriger Mann leistete dabei Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge fielen der 28-Jährige und seine 23-jährige Begleiterin einer ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 18:39

    POL-HI: Diebstahl aus Firmenwagen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jan) - Am Montag, den 13.04.2026 kam es in der Zeit von ca. 14:50 Uhr bis ca. 15:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes Moorberg 1 in Sarstedt zu einem Diebstahl. Während der Nutzer eines Firmenwagens sich nicht an seinem Fahrzeug aufhielt, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt in das Fahrzeug und durchwühlte den Innenraum. Schließlich entwendete die Person unter ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:14

    POL-HI: Radfahrer nach Unfall in der Theaterstraße gesucht

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Radfahrer, der am Montagmorgen (13.04.2026) gegen 06:40 Uhr an einem Verkehrsunfall in der Theaterstraße beteiligt gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 30-Jähriger seinen Pkw in der Theaterstraße, kurz vor der Einmündung zur Steingrube, halbseitig auf dem Gehweg eingeparkt. Anschließend habe der Fahrer seine Tür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren