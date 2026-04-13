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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Firmenwagen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Am Montag, den 13.04.2026 kam es in der Zeit von ca. 14:50 Uhr bis ca. 15:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes Moorberg 1 in Sarstedt zu einem Diebstahl. Während der Nutzer eines Firmenwagens sich nicht an seinem Fahrzeug aufhielt, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt in das Fahrzeug und durchwühlte den Innenraum. Schließlich entwendete die Person unter anderem ein Tablet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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