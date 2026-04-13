Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bürgerbeschwerden aufgrund Rücksichtloser Motorradfahrender - die Polizei Hildesheim reagiert

Hildesheim (ots)

Hildesheim/Landkreis - Diekolzen/Nette, (eis) Am Samstag, 11.04.2026, kamen am "Roten Berg" bei schönstem Frühlingswetter unzählige Motorradfahrende zusammen, um ihrem Hobby nachzugehen. Dies führte dazu, dass bei der Polizei Hildesheim zahlreiche Beschwerdeanrufe wegen Motorenlärms und waghalsiger Fahrmanöver eingingen. Aufgrund vielfältig gelagerte Einsatzlagen in Stadt und Landkreis konnte die Einsatzkräfte der Polizei jedoch lediglich zeitweise Präsenz zeigen. Dabei wurden auf dem Schotterparkplatz am Fuße des Roten Berges weit über 50 Maschinen mit ihren Fahrerinnen und Fahrern festgestellt. Diese kamen laut der Kennzeichen aus dem gesamten Umland. Auf der kurvenreichen Strecke der L485 zwischen Diekholzen und Sibbesse herrschte indes reger Motorradverkehr. Viele Motorradfahrende ließen sich dabei weder von dem Tempolimit noch von den Überholverbotsschildern beeindrucken, um eine besonders "sportliche" Fahrweise an den Tag legen zu können. Am Sonntag, 12.04.2026, führten speziell geschulte Kräfte der Polizei Hildesheim Kontrollen am Roten Berg und am Weinberg durch. Das Wetter zeigte sich weniger schön als noch tags zuvor, weshalb sehr viel weniger Motorräder auf der Strecke festgestellt werden konnten - dennoch wurden innerhalb von zwei Stunden 12 Verstöße festgestellt. Bei den Verstößen handelt es sich um Verhaltensverstöße, wie das Verursachen unnötigen Lärms oder Überholen trotz Verbots, und um Mängel an der Fahrzeugtechnik, wie Bereifung, Lichttechnische Einrichtungen, etc. . Für die jeweiligen Verstöße müssen sich die verantwortlichen Personen nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. Neben den repressiven Maßnahmen wurden aber auch Gespräche geführt, um für ein rücksichtsvolleres Miteinander zu werben. Oftmals war es den Motorradfahrenden gar nicht bewusst, dass ihr individuelles Verhalten in Summe mit den vielen anderen Fehlverhalten für die Bewohner der Ortschaften Diekholzen und Nette und die übrigen Verkehrsteilnehmenden zu einem unannehmbaren Zustand führten. Die Polizei Hildesheim wird auch weiterhin mit Einzel- und Schwerpunktkontrollen für Erhöhung der Verkehrssicherheit sorgen. Außerdem soll die Lärmbelastung der Bürger aus Diekholzen und Nette durch diese Kontrollen, aber auch durch präventive Gespräche mit den Motorradfahrenden deutlich verringert werden.

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