Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, B3 (mak). Am 12.04.2026, gegen 07:15 Uhr, kam es auf der B3 in Fahrtrichtung Elze, auf Höhe der Ortschaft Adensen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 25-jährige Führer eines Pkw Skoda in einem Baustellenbereich mehrere Baken überfuhr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest durch die eingesetzten Beamten ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 2,00 %. Sein geführter Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Firma abgeschleppt werden. Der Fahrzeugverkehr auf der B3 wurde durch den Unfall nicht beeinflusst. Es musste im Rahmen der Unfallaufnahme kein Fahrstreifen gesperrt werden. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen worden ist. Zudem wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einem Richter, sein Führerschein beschlagnahmt. Des Weiteren musste der 25-jährige eine, von der Staatsanwaltschaft und einem Richter angeordnete, Sicherheitsleistung erbringen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, infolge Alkoholkonsums, eingeleitet.

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